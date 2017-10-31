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31 октября, в 12:10
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Команда Собчак отрицает раскол из-за ухода политтехнолога

Алексей Ситников вышел из предвыборного проекта

Политтехнолог Алексей Ситников, который должен был заниматься сбором подписей и курировать работу волонтеров, покинул штаб кандидата в президенты Ксении Собчак, но раскола в команде не произошло.

Об этом заявила официальный представитель штаба Ксения Чудинова, сообщает РИА Новости. Она подтвердила, что Ситников вместе со своей командой в полном составе приняли решение окончательно выйти из проекта. Однако с тем, что это привело к расколу, в штабе не согласны.

Причина ухода политтехнолога не называлась.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре 2017.

Как ранее передавала «Практика», в середине октября Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в выборах. 35-летняя телеведущая подчеркнула, что она станет рупором тех, кто желает озвучивать претензии к действующей системе власти в России. Также Собчак отметила, что она станет своеобразным кандидатом на роль «Против всех».


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