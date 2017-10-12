Комитет Свердловской области одобрил проекты в сфере здравоохранения

В четверг, 12 октября, на заседании комитета Свердловской области, которое провел первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, были приняты новые проекты в сфере здравоохранения.

Члены комитета рассматривали три приоритетных федеральных проекта, которые надо синхронизировать с региональными планами и определить шаги по их реализации, сообщается на портале губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В августе 2017 года комитет обсуждал возможные этапы реализации новых проектов: «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации» и «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами».

Участники заседания одобрили проекты и готовы передать их на рассмотрение заседания Совета при губернаторе.

Ранее «Практика» сообщала, что кабмин Свердловской области увеличил областной бюджет на 1,9 миллиарда рублей.