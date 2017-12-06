Комитету по благоустройству Петербурга готов к зиме

В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали «Практике» об уровне готовности к зимнему периоду 2017-2018 годов. Для организации механизированной уборки внутриквартальных территорий в жилищно-коммунальных организациях имеется порядка 600 единиц техники, для ручной уборки – порядка 7 тысяч дворников.

Также комитет осуществляет мониторинг организации работ по уборке внутриквартальных территорий, его результаты направляются в администрации районов Санкт-Петербурга для принятия мер реагирования и регулярно рассматриваются на заседаниях Городского штаба благоустройства и на совещаниях в комитете при участии курирующего вице-губернатора города, руководителей администраций районов и жилищно-коммунальных организаций.

Для удобства жителей города организована “горячая линия” по приему обращений граждан по вопросу организации уборки. Автомобилистов, в свою очередь, просят не игнорировать при выборе места парковки информацию жилищно-коммунальных служб о планируемых работах по сбросу снега с кровель многоквартирных домов и оставлять под лобовым стеклом контактные данные для связи.