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06 декабря, в 17:13
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Комитету по благоустройству Петербурга готов к зиме

На расчистку от снега направят порядка 600 единиц техники

В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали «Практике» об уровне готовности к зимнему периоду 2017-2018 годов. Для организации механизированной уборки внутриквартальных территорий в жилищно-коммунальных организациях имеется порядка 600 единиц техники, для ручной уборки – порядка 7 тысяч дворников.

Также комитет осуществляет мониторинг организации работ по уборке внутриквартальных территорий, его результаты направляются в администрации районов Санкт-Петербурга для принятия мер реагирования и регулярно рассматриваются на заседаниях Городского штаба благоустройства и на совещаниях в комитете при участии курирующего вице-губернатора города, руководителей администраций районов и жилищно-коммунальных организаций.

Для удобства жителей города организована “горячая линия” по приему обращений граждан по вопросу организации уборки. Автомобилистов, в свою очередь, просят не игнорировать при выборе места парковки информацию жилищно-коммунальных служб о планируемых работах по сбросу снега с кровель многоквартирных домов и оставлять под лобовым стеклом контактные данные для связи.


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