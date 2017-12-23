Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 16:38
Новости

Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций

Коммунальные службы Москвы в преддверии новогодних и рождественских праздников перешли на усиленный режим работы.

В эти дни в усиленном режиме будут работать 600 тысяч коммунальных работников, сообщается на сайте мэра Москвы. «Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В декабре 2017 года с московских улиц и дворов коммунальщики вывезли почти два миллиона кубических метров снега. На прошлой неделе утилизировали более 400 тысяч кубометров снега. В уборке задействовали 7,4 тысячи единиц техники.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
28 ноября, в 14:12
Более 20 млн кв. метров жилья построят в столице по программе реновации
Новости
14 декабря, в 14:45
Президент намерен ввести регулирование тарифов ЖКХ
Новости
22 декабря, в 11:07
Москвичи пожаловались на произвольное списание денег за парковку

Оставить комментарий

avatar