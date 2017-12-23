Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Коммунальные службы Москвы в преддверии новогодних и рождественских праздников перешли на усиленный режим работы.

В эти дни в усиленном режиме будут работать 600 тысяч коммунальных работников, сообщается на сайте мэра Москвы. «Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В декабре 2017 года с московских улиц и дворов коммунальщики вывезли почти два миллиона кубических метров снега. На прошлой неделе утилизировали более 400 тысяч кубометров снега. В уборке задействовали 7,4 тысячи единиц техники.