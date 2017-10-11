Компания Google подвела итоги первого этапа проекта «Вдали от столиц»

Американская компания Google рассказала о завершении первого этапа всероссийского проекта «Вдали от столиц», который проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Стать героем проекта мог любой житель регионов, заявки приходили со всей страны, однако самыми активными стали жители Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Челябинска. Всего же организаторами было получено более 2 тысяч заявок, порядка 600 из которых были отобраны и опубликованы. Их отправители поборются за выход в финал, сообщает ТАСС.

Чаще всего участники присылали заявки по категориям «Культура», «Обучение и развитие», «Производство и ремесла» и «Российский туризм». В составе жюри заявлены музыкант Илья Лагутенко, популярный техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom), глава компании «Додо Пицца» Федор Овчинников и другие.

Проект «Вдали от столиц» — это конкурс, в котором могут принять участие самые активные и талантливые люди, которые хотят изменить мир к лучшему.