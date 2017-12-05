Компания Google посвятила дудл первой советской женщине-дирижеру

Ко дню рождения первой в СССР женщины-дирижера Вероники Дударовой корпорация Google разместила на стартовой странице праздничный дудл. Автор изображения – художница Джулиана Чен.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.

Вероника Дударова родилась 5 декабря 1916 года. Она стала первой в Советском Союзе женщиной, вставшей за дирижерский пульт. Современники-музыканты называли ее “огненным дирижером” и “Чингисханом в юбке” из-за ее строгости и требовательности.

Более 50 лет Дударова работала с крупнейшими оркестрами и была включена в Книгу рекордов Гиннеса.

Также Вероника Дударова участвовала в записи музыки к 50 с лишним кинокартинам.