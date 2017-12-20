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20 декабря, в 17:33
Новости

Компания SpaceX продемонстрировала ракету Falcon Heavy

Первый запуск устройства запланирован на начало 2018 года

Илон Маск, глава корпорации SpaceX, поделился снимками сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Планируется, что первый запуск устройства состоится в январе будущего года, сообщает портал N+1. При этом Илон Маск заявил, что в процессе запуска в качестве полезной нагрузки выступит его личный электромобиль.

Напомним, о создании двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя на базе успешно эксплуатируемой ракеты Falcon 9 компания SpaceX объявила еще в 2011 году.

Первые испытания нового устройства состоялись в мае текущего года. На сегодняшний день известно, что компания планирует использовать Falcon Heavy в запуске на Марс транспортного корабля, который планируется совершить в 2020 году


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