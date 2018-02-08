Компания Twitter впервые за 12 лет получила прибыль

Американская компания Twitter впервые за 12 лет своего существования получила квартальную прибыль.

Как сообщается в пресс-релизе Twitter Incorporated, доход корпорации в четвертом квартале 2017 года превысил 91,1 миллиона долларов США, что составляет около 12 центов на акцию. Отмечается, что это произошло в первый раз за 12-летнюю историю сети микроблогов. Ранее финансовые дела компании оставляли желать лучшего. Например, по итогам четвертого квартала 2016 года корпорация Twitter понесла убытки в размере 167 миллионов долларов (23 цента на одну акцию).

Также известно, что на предварительных торгах в Нью-Йорке, которые состоялись в четверг, 8 февраля, стоимость акций Twitter выросла на 13,3 процента.

Praktika.ru регулярно освещает нововведения компании. Так, ранее сообщалось, что Twitter начал помечать ссылки на мессенджер Telegram как спам.