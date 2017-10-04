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04 октября, в 16:25
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Стали известны названия самых популярных улиц в России

По данным "Яндекс.Карт", общая протяженность российских улиц составляет 395 тысяч километров

Компания «Яндекс» провела исследование и узнала, какие наименования улиц являются самыми популярными на территории Российской Федерации.

Согласно исследованию, опубликованному на официальном интернет-портале компании, больше всего в России Садовых, Центральных, Советских, Молодежных и Школьных улиц.

Информация с «Яндекс.Карт» показала, что их количество варьируется от 7 до 11 тысяч. Также достаточно часто улицы называют в честь знаменитых людей — Кирова, Ленина, Гагарина и других.

При этом только 11% улиц в России обладают уникальными наименованиями. Например, лишь единожды встречаются улицы Восьмая Щель и Собачья.

Кроме того, исследование показало, что общая протяженность российских улиц составляет более 395 тысяч километров. В компании отмечают, что обычному пешеходу, который движется со скоростью пять километров в час и совсем не останавливается, понадобится больше девяти лет, чтобы пройтись по всем этим улицам.


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