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Компартия Китая устанавливает прямой контроль над военизированными организациями

Власти регионов больше не смогут мобилизовать полицейские силы

С 1 января 2018 года парамилитарные (военизированные) формирования Китая переходят под прямой контроль ЦК Компартии страны.

Об этом сообщает новостное агентство UPI. Вооруженные полицейские отряды, ранее находившиеся в подчинении Пекинского городского совета также переходят под контроль центрального правительства. Новая политика означает, что теперь Си Цзиньпин, лидер страны, может контролировать военизированные полицейские организации без посредничества органов власти на местах.

Местные власти ранее нередко использовали полициейские силы для подавления протестов и преследования инакомыслящих.


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