Комплекс для проведения финала WorldSkills построят на Сахалине

На Сахалине построят комплекс, в котором проведут финал национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

Об этом в пятницу, 3 ноября, рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области, сообщает РИА Новости. Позже в комплексе общей площадью 20 тысяч квадратных метров расположат индустриальный парк.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет 12-18 августа следующего года в Южно-Сахалинске. Главной площадкой мероприятия выбран планировочный район Новоалександровск в Южно-Сахалинске.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что там создадут инфраструктуру, построят комплекс ангарного типа, который будет отвечать всем требованиям для проведения чемпионата.

После чемпионата в комплексе совместно с нефтегазовой компанией Sakhalin Energy организуют индустриальный парк.

WorldSkills International — международное движение, которое занимается популяризацией рабочих профессий, повышением статуса и стандартов профподготовки по всему миру.