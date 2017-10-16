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Кончаловский снимает в Италии фильм о Микеланджело

Фильм будет называться "Монстр. Видения"

Режиссер Андрей Кончаловский начал съемки фильма о Микеланджело  Буонарротти — легендарном итальянском художнике и архитекторе. Фильм будет носить название «Монстр. Видения».

Съемки картины уже начались в Италии — на площади Синьории, пишет ТАСС. Для того, чтоб придать современной площади вид XVI века, ее пришлось засыпать землей. Фильм снимают сразу в двух городах: Риме и Карарре. Профессиональных актеров всего двое: один играет самого художника, а второй — папу Юлия II. В эпизодах и массовке задействованы простые итальянцы, не имеющие актерского образования. Фильм будет на итальянском языке. Монтаж планируется завершить к 2018 году.

Андрей Кончаловский — всемирно известный режиссер, который работал во многих странах мира. На его счету десятки фильмов, среди которых есть и признанные шедевры кинематографа. В частности, в Венеции режиссер стал лауреатом двух «Серебряных львов» . Награды он получил награды за «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и игровой фильм «Рай».


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