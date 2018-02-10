Конькобежец Елистратов принес России первую медаль на ОИ-2018

Российский конькобежец Семен Елистратов финишировал третьим в финальном забеге шорт-трека на 1500 метров на Олимпийских играх 2018 года.

Шорт-трекист принес России первую медаль, завоевав бронзу за третье место, сообщает ТАСС. Семен Елистратов прошел трек за 2 минуты 10,687 секунды. На первом месте оказался Лим Хе Чун из Южной Кореи, который установил олимпийский рекорд, пройдя забег за 2 минуты 10,485 секунды. Серебро завоевал Шинки Кнегт из Голландии.

“Поздравляю Семена, это большой успех, это третье место – победа. Я уверен, что он выступал не только за себя, а за всю свою команду и всех ребят, которые были не допущены. Я уверен, что эта медаль будет не последней”, – сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Российские спортсмены выступают под олимпийским флагом и названием «Олимпийские спортсмены из России». Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане завершится 25 февраля.