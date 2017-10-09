Конкурс на новогоднее оформление фасадов стартовал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начался конкурс на лучшее оформление фасадов и территорий предприятий всех форм собственности к Новому году.

Данное постановление подписал руководитель администрации Екатеринбурга Александр Якоб, сообщает портал «Новости Урала».

В конкурсе «Новогодний город — 2018» на лучшее праздничное оформление могут принять участие все желающие. Соревнование призвано поддержать новогодние традиции и создать праздничное настроение в городе.

Организаторы мероприятия отметили, что лучшие оформители будут удостоены почетного звания, а также награждены призерами конкурса и приятными новогодними подарками.

Правила и рекомендации по оформлению фасадов опубликуют на официальном сайте Екатеринбурга.