Конкурс на лучший дом по мировым стандартам открыт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал международный конкурс проектов стандартного жилья и жилой застройки.

Мероприятие организовано минстроем России при поддержке АИЖК, сообщает портал «Новости Урала». В ассоциация строителей Урала отметили, что в рамках конкурса участники смогут разработать свои проекты качественного жилья. Проекты принимают от жителей России до конца 2017 года.

Участники будут создавать по 4 проекта жилых домов для одной из моделей городской среды — малоэтажное, среднеэтажное или центральное здание. В феврале 2018 года будут определены 20 финалистов, которым полагается по 1 миллиарду рублей для доработки проектов.

После всех доработок, будут выбраны лучшие из участников, вышедших в финал. По результатам конкурса планируется получить 80 качественных проектов, которые в дальнейшем можно будет применять для строительства.

Одним из главных критериев отбора проектов будет актуальность концепции застройки, возможность реализации в различных климатических зонах и, конечно, стоимость строительства.