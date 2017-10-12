Конкурс на реализацию проекта «Родники-2017» стартовал в Екатеринбурге

Комитет по экологии и природопользования совместно с Департаментом образования Екатеринбурга проводит конкурс на лучшую реализацию регионального проекта «Родники-2017».

Администрации города провела по этому поводу совещание, на котором присутствовали участники эко-конкурса, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

На совещании руководители экологических отрядов рассказали о том, как надо искать и облагораживать родников. Уже не первый год учащиеся этих организаций приводят места родников в состояния, соответствующие санитарным нормам. Они занимаются очисткой местности, высаживают вокруг источника цветы, развешивают скворечники, исследуют воду и вывешивают листы, в которых просят людей бережно относиться к природе.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно на сайте детского экоцентра. Материалы участников будут принимать до 20 октября 2017 года.