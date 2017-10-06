Конкурс «Рублевая зона 2017» пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 26 по 28 октября 2017 года пройдет очередной этап конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона».

В конце состоится награждение победителей, сообщает портал «Новости Урала». Каждый год мероприятие проводят в новом городе. В этом году площадкой для проведения конкурса стал Екатеринбург.

В этом году мероприятие проведут в шестой раз. Региональный конкурс уже завоевал авторитет среди журналистов и бизнес-сообщества. Его включили в программу Дня финансиста.

Конкурс «Рублевая зона» создан для повышения уровня финансовой грамотности граждан при помощи развития финансовой журналистики в России. За шесть лет десятки работ по финансам и развитию экономики были отмечены наградами. На мероприятии журналисты обмениваются опытом с коллегами, знакомятся и укрепляют межрегиональные связи.