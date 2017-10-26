Константин Серяков: футбол — это площадка для заработка

Менеджер по спортивному направлению компании «Ай-ФОРС» (ГК ФОРС) Константин Серяков эксклюзивно для «Практики» прокомментировал возможный пожизненный контракт ФК «Барселона» для Лионеля Месси.

Лионель Месси, безусловно, является иконой каталонского клуба. Он — один из лучших игроков в мире. Ему противопоставляют только Криштиану Роналду, других футболистов такого уровня просто нет. Даже молодой бразилец Неймар не выдержал конкуренции и «сбежал» в Париж, напоминает эксперт.

Разговоры о величии Месси не утихают на протяжении всей его карьеры. Вот только чаще вспоминают об этом обычно за год до окончания его контракта. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Сегодня футбол — это площадка для заработка, а после прихода денег китайских инвесторов рынок и вовсе «сошел с ума». Да, какие-то трансферы делаются для усиления состава, но гораздо чаще это явно коммерческая и имиджевая история.

И разве было непонятно 5-10 лет назад, что Месси достоин пожизненного контракта? Сейчас ему 30 лет, и в теории его карьера может закончиться уже через три года. Тогда его пожизненный контракт ничем не будет отличаться от обычного, считает Серяков.

При этом прослеживается непоследовательность в действиях руководства «Барселоны». Сначала клуб отпускает в Саудовскую Аравию полузащитника Хави, которого наравне с Месси можно назвать легендой, а теперь, когда близки выборы президента клуба, Хосеп Бартомеу (нынешний президент) решил пролонгировать соглашение с Месси, да еще и до конца его карьеры.

Аналогичный договор подписал также Иньеста — многолетний капитан «Барселоны». Получается, что пожизненный контракт вещь не такая уж исключительная, скорее, это попытка клубного президента получить голоса совета директоров перед очередными выборами.

Параллельно идут слухи о том, что «Манчестер Сити» предлагает Месси перебраться в Англию. Учитывая, что через год он сможет уйти бесплатно, у «Барселоны» есть шанс договориться о трансфере своего лидера и на полученные средства начать «перестройку» состава, подытожил Константин Серяков.

Ранее «Практика» писала о том, что ФК «Барселона» готовит для Месси пожизненный контракт.