Контроль связи: Роскомнадзор сокращает количество плановых проверок

Роскомнадзор в рамках перехода на риск-ориентированную модель контроля сокращает количество плановых проверок в сфере связи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся дистанционно в виде систематического наблюдения», – заявили в пресс-службе.

В прошлом году Роскомназдор сократил количество плановых проверок на 7,3%. В 2018 году планируется уменьшить количество проверок на 18,3%.

Переход на риск-ориентированную модель контроля проводится по решению президента России. Она поможет сократить админдавление на бизнес.