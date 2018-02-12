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12 февраля, в 12:42
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Контроль связи: Роскомнадзор сокращает количество плановых проверок

Ведомство проводит дистанционные систематические наблюдения

Роскомнадзор в рамках перехода на риск-ориентированную модель контроля сокращает количество плановых проверок в сфере связи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «В сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся дистанционно в виде систематического наблюдения», – заявили в пресс-службе.

В прошлом году Роскомназдор сократил количество плановых проверок на 7,3%. В 2018 году планируется уменьшить количество проверок на 18,3%.

Переход на риск-ориентированную модель контроля проводится по решению президента России. Она поможет сократить админдавление на бизнес.


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