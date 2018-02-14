Копите деньги: ПФР увеличил пенсии на 5 миллиардов рублей

В 2017 году ПФР благодаря временному размещению пенсионных накоплений на депозитах в кредитных организациях получил дополнительно 5,14 миллиарда рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых.

Фонд вкладывает средства только в высоконадежные банки, которые отвечают законодательным требованиям, сообщает пресс-служба ПФР.

«Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых», – сказано в сообщении.

Всего в прошлом году Пенсионный фонд России провел 14 депозитных аукционов и заключил 48 депозитных договоров.