Корабли Балтийского флота приняли участие в учениях по ПВО

В Балтийске и Кронштадте прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО) на кораблях Балтийского флота, сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал журналистам официальный представитель флота Роман Мартов, в ходе учений было задействовано около 20 кораблей и катеров. Учения проходили по сценарию: средства радионаблюдения зафиксировали массовый взлет авиации условного противника, после этого были приведены в готовность надводные корабли и катера Балтийского флота. Затем на самих кораблях военнослужащие активировали средства радиоэлектронных помех и применили визуальную маскировку.

По словам Маркова, цель учения — отработать совместное применение сил экипажей флота при нападении противника с воздуха.