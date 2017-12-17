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17 декабря, в 17:14
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Корабли Балтийского флота приняли участие в учениях по ПВО

Экипажи отрабатывали отражение ударов условного противника с воздуха

В Балтийске и Кронштадте прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО) на кораблях Балтийского флота, сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал журналистам официальный представитель флота Роман Мартов, в ходе учений было задействовано около 20 кораблей и катеров. Учения проходили по сценарию: средства радионаблюдения зафиксировали массовый взлет авиации условного противника, после этого были приведены в готовность надводные корабли и катера Балтийского флота. Затем на самих кораблях военнослужащие активировали средства радиоэлектронных помех и применили визуальную маскировку.

По словам Маркова, цель учения — отработать совместное применение сил экипажей флота при нападении противника с воздуха.

 


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