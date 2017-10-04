Король Саудовской Аравии приезжает в Россию

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд едет с государственным визитом в Россию. Его ожидают в Москве в среду, 5 октября: на этот день намечены переговоры монарха с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудят положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также развитие экономических связей между странами.

6 октября с королем Саудовской Аравии встретится Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, пишет ТАСС. Политики поговорят о вопросах двустороннего взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других областях.

В рамках государственного визита пройдет инвестиционный форум, в котором примет участие более 200 компаний. Среди них Saudi Aramco (крупнейшая национальная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии), а также российские «Газпром нефть», «Сибур», «Аэрофлот» и «Фосагро». И Россия, и Саудовская Аравия выражают надежду на то, что встреча будет продуктивной и с точки зрения политики, и с точки зрения бизнеса. Отдельно стоит вопрос борьбы с терроризмом: по мнению Кремля, регулярный обмен мнениями между двумя странами позволит защитить мир от террора во всех его проявлениях.

Король пробудет в Москве до 8 октября — в свободное время он, возможно, прогуляется по столице России.