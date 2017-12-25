Королева поздравила граждан Великобритании с Рождеством

Елизавета Вторая поздравила граждан Соединенного Королевства с Рождеством и подвела итоги года в своем 65-ом видеопослании.

Великобритании вспомнила о трагедиях, произошедших в Карибском бассейне и Лондонской башне Гренфелл: “Мы ожидаем, что наши дома будут местом безопасности, что делает еще более шокирующим события, когда комфорт, который они обеспечивают, разрушается. Несколько недель назад принц Уэльский посетил Карибский бассейн после ураганов, разрушивших целые общины. А здесь, в Лондоне, кто может забыть об ужасном огне в башне Гренфелл?”

Королева вспомнила о том, как навещала молодых жертв теракта в детской больнице в Манчестере: “Я описываю это посещение больницы как “привилегию”, потому что пациенты, которых я встретила, были примером для всех нас, демонстрируя необычайную храбрость и стойкость.”

“Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал от этих ужасных событий и мы обязаны членам чрезвычайных служб, которые рисковали собственной жизнью в этом году спасая других”, —добавила она.

Послание королева закончила словами: “Независимо от того, где и как вы смотрите это, желаю вам мирного и счастливого Рождества”.

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