Корпорация Google защитит политиков и СМИ от недостоверной информации

Одна из крупнейших американских IT-корпораций Google предприняла необходимые меры для того, чтобы защитить предпринимателей, журналистов и политиков от дезинформации в интернете.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал старший вице-президент и юридический консультант Google Кент Уолкер в ходе слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Он пояснил, что в прошлом месяце корпорация запустила инновационную защитную программу, которая поможет оградить тех, кто больше всего рискует стать объектами атак — ведущих бизнесменов, публичных политических деятелей, а также журналистов.

Уолкер подчеркнул, что Google постоянно совершенствует собственные инструменты, пытаясь предотвратить какие-либо попытки манипуляций системами корпорации.

На данный момент новостная система Google проверяет публикуемые факты, при этом поисковая машина отдает предпочтение только проверенным источникам.

Помимо этого, корпорация проверила свои сервисы на предмет их вероятного использования лицами, которые связаны с иностранными правительствами.

По словам сотрудника Google, им удалось обнаружить подозрительную активность, однако ее уровень был достаточно низким. Он заверил, что компания и в дальнейшем будет прилагать усилия для защиты пользователей, а также продолжит проводить совместную работу с правительством.

Ранее «Практика» информировала о сообщениях СМИ по поводу того, что Google, Twitter и Facebook подготовили доклады о «российских публикациях».