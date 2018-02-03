Косечев назвал ядерную доктрину США попыткой оправдать свою агрессию

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал новую ядерную доктрину США “Обзор ядерной политики” попыткой оправдать собственную возрастающую агрессивность и модернизацию ядерного оружия.

“Для меня эта доктрина выглядит попыткой оправдать некими угрозами Америке со всех сторон собственную возрастающую агрессивность США и их намерение серьезно вложиться в модернизацию ядерного потенциала, – написал Косачев на своей странице в “Facebook”. – Документ изобилует огульными обвинениями и не особо утруждает себя доказательствами: кругом, мол, вооруженные до зубов враги, которые нарушают все возможные международные договоры, неукоснительно соблюдаемые одной Америкой; врагов нужно срочно упреждать и вооружаться самим”.

Дипломат считает доктрину крайне агрессивной и подчеркивает, что тематике контроля над вооружениями и разоружения в документе отводится лишь символическое место в конце, в отличие от аналогичных документов при прежних администрациях.

Ранее МИД РФ раскритиковал “Обзор ядерной политики”, опубликованный Пентагоном. В документе говорится, что США планируют продолжать модернизацию ядерных сил из-за растущего ядерного потенциала России.