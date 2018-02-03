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03 февраля, в 19:56
Новости

Косечев назвал ядерную доктрину США попыткой оправдать свою агрессию

Америка планирует продолжать модернизацию ядерных сил из-за растущего ядерного потенциала России

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал новую ядерную доктрину США “Обзор ядерной политики” попыткой оправдать собственную возрастающую агрессивность и модернизацию ядерного оружия.

“Для меня эта доктрина выглядит попыткой оправдать некими угрозами Америке со всех сторон собственную возрастающую агрессивность США и их намерение серьезно вложиться в модернизацию ядерного потенциала, – написал Косачев на своей странице в “Facebook”. – Документ изобилует огульными обвинениями и не особо утруждает себя доказательствами: кругом, мол, вооруженные до зубов враги, которые нарушают все возможные международные договоры, неукоснительно соблюдаемые одной Америкой; врагов нужно срочно упреждать и вооружаться самим”.

Дипломат считает доктрину крайне агрессивной и подчеркивает, что тематике контроля над вооружениями и разоружения в документе отводится лишь символическое место в конце, в отличие от аналогичных документов при прежних администрациях.

Ранее МИД РФ раскритиковал “Обзор ядерной политики”, опубликованный Пентагоном. В документе говорится, что США планируют продолжать модернизацию ядерных сил из-за растущего ядерного потенциала России.


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