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10 февраля, в 11:33
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Кошечкин начнет ОИ-2018 основным вратарем сборной России по хоккею

Первый матч на хоккейном турнире россияне проведут 14 февраля

Василий Кошечкин начнет соревнования по хоккею на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане основным вратарем сборной России.

Об этом заявил главный тренер российской команды Олег Знарок, сообщает РИА Новости. “Да, Кошечкин начинает”, – сказал Знарок.

Российская сборная проведет первый матч на хоккейном турнире в среду, 14 февраля. Соперником россиян станет сборная Словакии.

Василий Кошечкин — российский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта РФ. Воспитанник тольяттинского хоккея. Обладатель всех видов медалей мировых первенств.


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