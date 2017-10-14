Космический грузовик «Прогресс МС-07» вышел на расчетную орбиту

Космический грузовик «Прогресс МС-07», запущенный на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур, выведен на расчетную орбиту.

Он уже отделился от ракеты-носителя, сообщает РИА Новости из Центра управления полетами. Изначально запуск ракеты был запланирован на четверг, 12 октября. Планировалось, что корабль впервые в истории доберется до станции и пристыкуется к ней за 3 часа. Однако из-за остановки процесса автоматикой, старт перенесли на резервную дату.

Сейчас самым быстрым путем на МКС считается полет по четырехвитковой схеме. Он занимает шесть часов. Грузовой корабль планировали пустить по укороченной двухвитковой схеме. Но окно для быстрого старта уже упущено, поэтому «Прогресс» доберется к МКС примерно за 50 часов.

Космический грузовик доставит на борт станции продукты, воду, топливо и необходимые для эксплуатации станции грузы.