Сотрудникам “Роскосмоса” будут давать отсрочку от армии

Роскосмос может обеспечить отсрочку от службы в армии для сотрудников отрасли. Такое заявление сделал Игорь Комаров, глава государственной корпорации. Мужчины, которые будут трудится на предприятиях отрасли, смогут проходить альтернативную гражданскую службу.

Комаров подчеркнул, что этот вопрос будет проработан в ближайшее время, сообщает ТАСС. Конкретные сроки, в которые будет принято решение, пока не обозначили. Стоит отметить, что помимо отсрочки от армии, сотрудники космической отрасли смогут получать повышенную зарплату – этот вопрос также обсуждался на встрече. Отдельное внимание уделили “социальным лифтам”.

Тем временем, директора предприятий корпорации должны в 2018 году объединить все процессу по переходу предприятий в единый комплекс.