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16 декабря, в 17:39
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Кот Батон нашел сбежавших из зоогалереи крупных черепах

Шрека и Фиону искали несколько часов

Кот Батон нашел сбежавших из иркутской зоогалереи двух крупных шпороносных черепах.

Он нашел черепах по кличке Шрек и Фиона и запрыгнул на них, сообщает РИА Новости. Пресмыкающиеся пытались сбежать из экзотариума два раза. Сначала они разбили шестимиллиметровое стекло в в вольере и убежали из галереи. Их искали в течение нескольких часов.

Разрушенный вольер отремонтировали при помощи фанерных перегородок и вернули черепах на место. Однако черепахи снова решили совершить побег, тогда их помог остановить кот по кличке Батон. Он нашел Шрека и Фиону и запрыгнул на них. В зоогалерее сказали, что сделают черепахам новый и более надежный дом.

Шпороносная черепаха считается третьей в мире по величине и весит до 50 килограмм. Ее опережают только слоновая и гигантская черепахи. Вес взрослой особи достигает 50 килограмм.


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Марина
Гость
Марина

Кот-поисковик! Гугл нервно курит в сторонке!)))) Вообще-то жалко черепах, они же не просто так, наверное, на волю рвутся… может просто отпустили бы?!))

6 дней 10 часов назад