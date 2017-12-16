Кот Батон нашел сбежавших из зоогалереи крупных черепах

Кот Батон нашел сбежавших из иркутской зоогалереи двух крупных шпороносных черепах.

Он нашел черепах по кличке Шрек и Фиона и запрыгнул на них, сообщает РИА Новости. Пресмыкающиеся пытались сбежать из экзотариума два раза. Сначала они разбили шестимиллиметровое стекло в в вольере и убежали из галереи. Их искали в течение нескольких часов.

Разрушенный вольер отремонтировали при помощи фанерных перегородок и вернули черепах на место. Однако черепахи снова решили совершить побег, тогда их помог остановить кот по кличке Батон. Он нашел Шрека и Фиону и запрыгнул на них. В зоогалерее сказали, что сделают черепахам новый и более надежный дом.

Шпороносная черепаха считается третьей в мире по величине и весит до 50 килограмм. Ее опережают только слоновая и гигантская черепахи. Вес взрослой особи достигает 50 килограмм.