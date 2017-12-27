Кот провел с моряком семь месяцев в Индийском океане

56-летний польский путешественник Збигнев Рекет еще 20 мая отплыл из Самиры на Коморских островах в Дурбан, что в Южной Африке. Вместе со Збигневом был подобранный им в порту кот. Так получилось, что во время плавания у судна вышел из строя двигатель, и путешественнику пришлось дрейфовать в Индийском океане на неисправном судне.

Как сообщает РИА Новости, у путешественника не было никаких средств коммуникации, а еды у него было только на месяц. Во время вынужденного дрейфа путешественник и его пушистый попутчик вынуждены были ловить рыбу и пить дождевую воду.

Спасатели обнаружили терпящее бедствие судно 25 декабря. Збигнева Рекета доставили на берег. Сообщается, что мужчина истощен.

В свою очередь, местные правоохранительные органы проверяют обстоятельства происшедшего.