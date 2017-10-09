Кот стал предметом иска жены к бывшему мужу в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода подала в суд на своего бывшего супруга с требованием вернуть кота, которого ответчик удерживает с 2016 года.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили на официальном интернет-портале Нижегородского областного суда. Истец убеждена, что ее экс-супруг удерживает животное без законных оснований, а также, вероятно, не обеспечивает должного ухода за питомцем.

С декабря прошлого года женщина обращалась к своему бывшему супругу с просьбой вернуть кота, на что он ответил отказом. После этого жительница Нижнего Новгорода приняла решение вернуть питомца через суд.

Уполномоченные лица уже приступили к рассмотрению гражданского иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а именно кота.

Отмечается, что о вердикте судьи по данному делу будет объявлено дополнительно, однако точная дата слушания еще не назначена.

Ранее «Практика» информировала о том, что две итальянки пытаются поделить кота, подавая многочисленные иски в суды.