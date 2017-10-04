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04 октября, в 15:45
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Красная Поляна стала лидером в рейтинге популярных зимних курортов России

В тройку лидеров также вошли горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии и Кемеровска

Красная Поляна заняла первое место в списке самых популярных курортов страны.

Как сообщает официальный интернет-портал Краснодарского края, исследование было проведено сервисом аренды жилья Tvil.

В первую тройку популярнейших мест на новогодние праздники также были включены горнолыжные курорты Республики Карачаево-Черкесия и Кемеровской области.

Отмечается, что специалисты составили рейтинг, опираясь на информацию о раннем бронировании гостевых домов, отелей и квартир.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Красной Поляне работают три современных горноклиматических курорта, общий номерной фонд которых составляет свыше шести тысяч единиц. Одновременно там могут проживать порядка 13 тысяч туристов.

Известно, что в среднем люди собираются отдыхать в Красной Поляне примерно 10 дней, именно на такой срок они бронируют номера в период празднования Нового года.


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