Краснодарская батутистка завоевала «золото» на мировом первенстве

Спортсменка из Краснодарского края Яна Павлова заняла первое место на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который во вторник, 3 октября, завершился в португальском городе Лоле.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, на мировом первенстве по прыжкам на батуте российскую сборную представляли четыре кубанца.

По результатам турнира на счету кубанских спортсменов одна золотая и две бронзовые медали. Отмечается, что Яна Павлова победила в индивидуальных прыжках. Еще двое кубанцев Сусана Кочесок и Дмитрий Ушаков завоевали «бронзу» в синхронных и индивидуальных прыжках.

Еще одна спортсменка из Краснодарского края Мэри Голота наград с этапа Кубка мира по прыжкам на батуте увезти не смогла.