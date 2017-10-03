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03 октября, в 16:47
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Краснодарская батутистка завоевала «золото» на мировом первенстве

Еще двоим кубанцам удалось получить бронзовые награды

Спортсменка из Краснодарского края Яна Павлова заняла первое место на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который во вторник, 3 октября, завершился в португальском городе Лоле.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, на мировом первенстве по прыжкам на батуте российскую сборную представляли четыре кубанца.

По результатам турнира на счету кубанских спортсменов одна золотая и две бронзовые медали. Отмечается, что Яна Павлова победила в индивидуальных прыжках. Еще двое кубанцев Сусана Кочесок и Дмитрий Ушаков завоевали «бронзу» в синхронных и индивидуальных прыжках.

Еще одна спортсменка из Краснодарского края Мэри Голота наград с этапа Кубка мира по прыжкам на батуте увезти не смогла.


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