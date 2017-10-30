Красноярскому краю выделят средства на строительство школ

В течение трех лет Красноярский край получит из федерального бюджета более 1,4 миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство новых школ в 2018-2020 годах в рамках правительственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

Как сообщает официальный портал Красноярского края, в 2018-2019 годах региону будет выделено 716 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство школы в микрорайоне Покровский. А в 2019-2020 годах такая же сумма будет направлена на выкуп у частных инвесторов здания школы в микрорайоне Солнечный.

Обе школы рассчитаны на 1280 учащихся и будут строиться по типовому проекту. Образовательные учреждения оснастят современной мебелью, укомплектуют необходимым инженерным и техническим оборудованием.

Отметим, что начиная с текущего года от каждого региона для участия в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» формируется одна заявка, рассчитанная на три года.