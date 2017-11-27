Кремль объяснил желание Кадырова покинуть пост главы Чечни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Рамзана Кадырова о том, что он хотел бы покинуть пост главы Чеченской Республики.

Об этом Песков говорил во время брифинга, сообщает RT. По словам политика, Кадыров не раз заявлял о том, что является одним из последовательных и решительных единомышленников Путина. «В данном случае, имеет намерение продолжать работать так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил — из этого мы и исходим», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кадыров остается действующим главой республики.

Ранее «Практика» сообщала, что Рамзан Кадыров изъявил желание оставить пост главы Чечни, так как для этого «пришло время». Кадыров подчеркнул, что быть руководителем республики и нести ответственность за народ очень сложно.