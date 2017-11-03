Кремль одобрил инициативу создания движения Putin Team

В Кремле одобрили идею создания общественного движения Putin Team («Команда Путина»), однако пока затруднились ответить, как именно она будет реализована.

Как сообщает «Интерфакс», автором данной инициативы выступил известный российский хоккеист Александр Овечкин.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Кремль без сомнений приветствует желание спортсмена выразить поддержку главе государства, тем более пребывая за границей.

Однако Песков пока не знает, как именно будет осуществлена данная инициатива, поэтому комментировать реализацию не стал.

Он подчеркнул, что Овечкин является очень успешным и известным россиянином, при этом он и вправду высоко ценит президента России.

Ранее хоккеист на своей официальной странице в социальной сети Instagram объявил о том, что создаст общественное движение Putin Team, которое направлено на поддержку Владимира Путина.