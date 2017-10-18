Кремль поддержит «Сбербанк» и «ВТБ» в споре с хорватским холдингом

Владимир Путин, президент РФ, 18 сентября встретился с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович. Они обсудили конфликт «Сбербанка» и «ВТБ» с хорватским холдингом Agrokor, который должен около 1,4 млрд евро.

Президент Хорватии подчеркнула важность поддержания инвестиционного климата на должном уровне и создания для зарубежных компаний комфортных условий для работы, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Дмитрия Пескова. Также представитель Кремля сообщил, что в отношении Agrokor проводятся следственные действия, а Кремль в любом случае будет защищать интересы российских компаний.

Финансовые трудности у Agrokor начались в 2014 году: сначала она перестала выплачивать деньги своим заемщикам, а затем задолжала и крупным организациям, в число которых вошли «Сбербанк» с долгом €1,1 млрд и «ВТБ» с задолженностью около €300 млн. Долг крупнейших подразделений Agrokor на данный момент составляет €5,2 млрд.