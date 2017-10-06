Кремль предупредил США об ответных мерах за притеснение российских СМИ

Российская Федерация не исключает ответных действий, если Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат притеснять российские средства массовой информации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Помощник Владимира Путина подчеркнул, что на данный момент у Кремля нет информации о том, что Генеральная прокуратура РФ может объявить некоторые американские СМИ нежелательными.

В то же время он напомнил, что ряд российских средств массовой информации подвергаются беспрецедентному притеснению, причем это давление мешает их полноценной деятельности на территории западных государств, прежде всего в Америке.

Песков подчеркнул, что в случае, если давление и нарушения прав СМИ России будут продолжены, то не исключены ответные меры со стороны Кремля.