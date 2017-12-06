Кремль призвал проанализировать решение МОК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России. По его словам, нужно исключить эмоции в связи с этим и все серьезно проанализировать.

“Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет”, – заявил он и добавил, что Россия намерена провести контакты с МОК в связи с решением об отстранении от Олимпиады 2018 года, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков уверен, что в настоящее время важнее защитить интересы отечественных спортсменов, а не заниматься делами второстепенной важности, такими как привлечение к ответственности чиновников, в том числе и вице-премьера Виталия Мутко.

Ранее «Практика» писала о том, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.