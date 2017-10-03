Кремль прокомментировал ситуацию с ученой степенью Мединского

Во вторник, 3 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг диссертации Владимира Мединского и лишения министра культуры докторской степени.

Он считает, что данный вопрос нельзя считать поводом для системных преобразований в данной сфере, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что никаких решений еще не принято по поводу ученой степени Мединского. Решение принимает ВАК, а не администрация президента.

В свою очередь министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в диссертации Мединского отсутствует плагиат.

Ранее «Практика» сообщала, что совет Высшей аттестационной комиссии по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Оно будет рассмотрено 20 октября.