Кремль ждет ответа Госдумы на действия США против RT

Кремль ожидает эмоционального ответа Госдумы России в отношении американских СМИ после того, как в конгрессе США лишили аккредитации телеканал RT.

Об этом в четверг, 30 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. “Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей в отношении американских СМИ”, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что такие шаги нельзя оставлять без ответа. Ранее вице-спикер нижней палаты Петр Толстой говорил, что Госдума совместно с Совфедом и МИД России прорабатывают ответ на действия конгресса США.

В четверг утром «Практика» писала, что Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение RT аккредитации на основании того, что телеканал является иноагентом.