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Криптовалюта Bitcoin снова бьет рекорды роста

На данный момент курс держится на отметке около $7 тысяч

В четверг, 2 ноября, криптовалюта Bitcoin достигла исторического максимума, превысив отметку в $7 тысяч.

По информации биржи OKCoin, котировка данной криптовалюты по состоянию на 12:21 по московскому времени составляла $7013 за один Bitcoin.

На данный момент после подъема курс пошел немного вниз. Так, по состоянию на 12:46 по московскому времени цена за один Bitcoin составляет $6998.

Ранее «Практика» также отслеживала рост стоимости Bitcoin и информировала о преодолении отметки в $3 тысячи, писала о том, что котировки превысили 4$ тысячи и сообщала о поднятии цены выше $5 тысяч.

Кроме того, «Практика» освещала заявление основателя «Тинькофф банка» Олег Тинькова по поводу того, что он намерен выпустить собственную криптовалюту TinCoin.


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