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Криштиану Роналду поедет на ЧМ-2018 в Россию

Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии и прошла в финальную стадию соревнований

Криштиану Роналду приедет на ЧМ-2018 в Россию. Сборная Португалии победила команду Швейцарии со счетом 2:0 и тем самым пробилась в финальную стадию соревнований.

Игра была достаточно напряженной. Швейцарцы забили первый гол только на 41-й минуте, причем в свои ворота, пишет ТАСС. На 57-й минуте Андре Силва удвоил преимущество португальской команды. В параллельных матчах группы B сборная Венгрии обыграла футболистов Фарерских островов (1:0), а команда Латвии оказалась сильнее сборной Андорры и разгромила ее со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Португалии напрямую прошла в финальную стадию Чемпионата мира — 2018, а значит Криштиану Роналду лично приедет в Россию. Тем временем, сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018. Португалия становится 18-й страной, которая едет на соревнования. Ранее «Практика» писала, что Сербия стала 17-й в списке участников.

 


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