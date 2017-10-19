Крупнейшие предприятия ушли из Каталонии из-за политической неопределенности

Порядка тысячи компаний, в том числе и два крупнейших банка, перенесли свои юридические адреса из Каталонии в другие испанские регионы из-за политической неопределенности автономии.

Процедура переноса юридических адресов была упрощена правительством Испании. Для этого был модифицирован закон о корпорациях, который теперь позволяет осуществлять данную процедуру без созыва внеочередного собрания акционеров, сообщает газета La Vanguardia.

Издание уточняет, что декрет был принят Мадридом после того, как ряд компаний Каталонии изъявили желание изменить юридический адрес из-за нестабильной ситуации в регионе.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Декларация о независимости была подписана руководством региона 10 октября, однако она еще не успела вступить в законную силу.

Ранее «Практика» писала о том, что власти Испании хотят лишить Каталонию статуса автономии.