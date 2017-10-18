Крупнейшую выставку Третьяковской галереи везут в Екатеринбург

В Екатеринбург везут живопись и графику из собраний Третьяковской галереи и других известных музеев.

Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» будет организована в арт-галерее Ельцин Центра, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Выставку откроют в Екатеринбурге в пятницу, 27 октября 2017 года.

В арт-галерее бизнес центра выставят экспонаты из собраний Третьяковской галереи, Екатеринбургского музея изящных искусств, Нижнетагильского муниципального музея изящных искусств, Института русского реалистического искусства и Пермской государственной художественной галереи.

На выставке представят картины Александра Лабаса, Игоря Грабаря, Кузьмы Петрова-Водкина, Андрея Васнецова и других знаменитых художников.

Также в рамках мероприятия будет открыт кинозал, в котором покажут 20-минутную видеофантазию «Окна в Россию» по мотивам шедевров Третьяковской галереи. На просторах выставки проведут образовательные мероприятия от специалистов Института русского реалистического искусства и Третьяковской галереи.