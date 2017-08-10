Крупный астероид в октябре приблизится к Земле

Астероид диаметром в 15-30 метров пролетит мимо Земли 12 октября.

РИА Новости цитирует сообщение от Европейского космического агенства (ЕКА). По данным ученых, эффект от входа этого астероида в атмосферу Земли можно сравнить с эффектом, произведенным знаменитым челябинским метеоритом в 2013 году. ЕКА утверждает, что небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 44 тысячи километров.

Директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг считает, что это «чертовски близко», но в то же время отмечает, что расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, «довольно безопасно».

В ЕКА признались, что, пока астероид будет видимым, астрономы собираются «изучить его настолько детально, насколько возможно, например, получить информацию о его составе».

«Практика» ранее сообщала о намерении Люксембурга добывать на астероидах полезные ископаемые.