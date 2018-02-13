Крушение Ан-148: началась расшифровка записи черного ящика

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 в Подмосковье, приступила к вскрытию и восстановлению информации бортовых самописцев.

Специалисты произвели разборку и демонтаж твердотельных носителей информации из-за механических повреждений защищенных модулей памяти, сообщается на сайте МАК.

«Было произведено успешное копирование всей информации бортового регистратора. Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке записи», – сказано в сообщении.

Также на место расследования должна прибыть украинская группа представителей разработчика самолета – ГП «Антонов».

Рraktika.ru напоминает, что на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» нашли два черных ящика. На борту лайнера находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Никто не выжил.