Крушение Ан-148 в Подмосковье: обнаружен второй черный ящик

Найден второй черный ящик самолета Ан-148, который потерпел крушение в Московской области.

Об этом рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС, сообщает RT. «Обнаружен второй черный ящик», — сказал собеседник агентства.

Представитель МЧС рассказал, что бортовой речевой самописец находится в удовлетворительном состоянии.

В воскресенье, 11 февраля, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из аэропорта Домодедово в Орск потерпел крушение. На борту лайнера находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Никто не выжил.

«По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку», – написал Собянин на своей странице в Твиттер.

В Пенсионном фонде, в свою очередь, выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших и заявили о готовности в кратчайшие сроки обеспечить назначение и выплату всех пенсий и пособий, полагающихся по линии ПФР.