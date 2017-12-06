Крым компенсирует приезжим врачам аренду жилья

В 2018 году руководство Крыма намерено выделить 72 миллиона рублей на возмещение врачам, приехавшим из других регионов, стоимости аренды жилья.

Как передает ТАСС, об этом на совещании в Алуште 6 декабря заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что сумма компенсации для каждого приезжего медицинского работника будет составлять до 30 тысяч рублей.

Также Аксенов добавил, что нововведения касаются, в первую очередь, поддержки медиков первичного звена, работающих в поликлиниках.