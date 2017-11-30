Крым ответил на призывы Киева остановить строительство моста

В Совете федерации отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство крымского моста негативно влияет на экономику Украины.

Сенатор от Крыма Сергей Цыков назвал заявление украинского политика беспочвенными, сообщает РИА Новости. Он также прокомментировал призыв министра инфраструктуры Украины ввести дополнительные санкции в отношении России.

Цыков отметил, что грузооборот через российские порты в пять раз выше, чем через украинские. А мост строится для создания комфортных условий развития грузооборота страны.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мост через Керченский пролив построят независимо от чьего-либо мнения. “Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет”, – добавил Аксенов.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что международные партнеры Украины должны этому поспособствовать. Он сказал, что незаконное строительство Керченского моста надо остановить. Это можно сделать под давлением международных партнеров Украины и допсанкций против России и российских компаний.